Два украинских беспилотника упали на территории Латвии

На территорию Латвии вторглись два беспилотных летательных аппарата. По версии телевещателя LSM, они якобы залетели с российской стороны и в итоге потерпели крушение. Об этом сообщила пресс-служба национальных вооруженных сил.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс высказал мнение, что дроны, скорее всего, были запущены украинской стороной для ударов по объектам на территории России. Он также уточнил, что на место инцидента экстренно вылетели военные самолеты, задействованные в миссии НАТО по охране воздушных границ стран Балтии.
В это же утро в городе Резекне, расположенном примерно в 40 километрах от границы с РФ, происшествие случилось на территории нефтехранилища. По данным полиции и пожарных, там оказались повреждены четыре пустых резервуара для хранения топлива, а чуть позже специалисты обнаружили обломки сбитого беспилотника.
Стоит напомнить, что еще несколько дней назад власти Латвии и соседней Эстонии выпустили официальное предупреждение об угрозе со стороны БПЛА. Местных жителей тогда призвали проявлять предельную внимательность и строго соблюдать меры предосторожности. Страны Прибалтики признают, что им угрожают дроны их якобы союзника.
Ранее президент России Владимир Путин иронично отвечал на вопрос о якобы российских дронах в странах Европы. На безосновательные слухи глава государства ответил, что «больше не будет», дав понять, что Москва не имеет к этому отношения.