Эксперт Самойлова рассказала, как правильно выбирать черешню

Вкусную черешню можно определить по ее плотности и цвету — ягоды должны быть упругими, с гладкой кожицей без вмятин и потемнений, а их хвостики — зелеными и свежими. Об этом рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.
— Чтобы насладиться любимой сезонной ягодой, следует смотреть на ее плотность и цвет. Хвостики — зеленые и свежие: это показатель недавнего сбора. Слишком мягкая или липкая черешня может быть перезревшей, — цитирует ее РИА Новости.
Специалист также поделилась некоторыми рекомендациями по выбору других ягод. Например, спелую клубнику можно распознать по яркому аромату. Ягоды должны быть сухими и равномерного цвета. Если на поверхности есть потемнения или сок, это сигнал, что продукт скоро испортится.
При выборе малины нужно обратить внимание на дно упаковки — именно там можно заметить испорченные ягоды. Проверять следует каждую ягоду — они должны быть целыми, сухими и держать форму.
Ягоды хорошо помогают справиться со стрессом. Голубика, черника, черная смородина способствуют обратному захвату серотонина из-за темного пигмента в составе, рассказал диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.