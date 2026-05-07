В аэропорту Екатеринбурга ввели временные ограничения

В периметре воздушного пространства аэропорта в Екатеринбурге утром в четверг, 7 мая, ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. «Аэропорт Екатеринбург (Кольцово). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении.
Напомним, в ночь на четверг, 7 апреля, ограничения ввели более чем в десяти российских аэропортах были введены временные ограничения на выполнение полетов. В списке оказались аэропорты в Самаре, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Пскове, Саратове, Пензе, Ярославле и Калуге. Росавиация также объявила об ограничениях в Сочи, Тамбове, Геленджике и Краснодаре.
Ранее KP.RU писал, что в ночь на четверг, 7 мая, украинские войска атаковали регионы России. ВСУ нанесли удар по жилым домам в Брянске.