В апреле выдачи ипотеки в России выросли на 10%

По оценкам ВТБ, в апреле объем выданной ипотеки в стране достиг порядка 360 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем в марте, и на 24% выше показателя апреля прошлого года. Всего за четыре месяца 2026 года россияне взяли в банках на покупку первичного и вторичного жилья порядка 1,4 трлн рублей— на 55% больше, чем по итогам января — апреля 2025 года. В самом ВТБ продажи ипотеки в апреле выросли на 15% год к году, с начала 2026 клиенты получили в банке на покупку жилой недвижимости около 22 тысяч кредитов.