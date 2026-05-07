Росавиация ограничила прием и выпуск самолетов в нижегородском аэропорту 7 мая

Нижегородский аэропорт выпускает и принимает рейсы в соответствии с ограничениями, объявленными Росавиацией. Около половины третьего ночи в ведомстве сообщили о мерах безопасности: в большинстве случаев такие решения приходится принимать из-за угрозы атаки БПЛА.
Напомним, на этой неделе в аэропорту столицы ПФО уже принимали аналогичные меры. Нередко последствиями введения ограничений становятся задержки рейсов как на вылет, так и на прилет.
Стоит отметить, что в ночь на 7 мая меры безопасности объявляли не только в авиаузле имени Чкалова. Ограничения действовали также в других городах, включая Москву.
