Власти нашли подрядчика для ремонта дороги вдоль канала из Полесска в Матросово за 1,5 млрд рублей

Власти нашли подрядчика для ремонта дороги вдоль канала из Полесска в Матросово. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на торги подала только одна компания — ООО «Балтдормостстрой». С организацией заключили контракт на 1 470 843 227 рублей. Работы необходимо выполнить до 8 ноября 2028 года.
Подрядчику предстоит привести в порядок 16 километров трассы Полесск — Головкино — Матросово. Дорога проходит недалеко от Куршского залива.
Специалисты приведут в порядок проезжую часть, обустроят тротуары, а также установят вдоль трассы наружное освещение, кирпичные автобусные остановки, скамейки и урны. Для ремонта дороги вырубят деревья и кустарники. Взамен высадят 143 новых растения.
В 2025-м власти выделили деньги на установку наплавного моста через реку Немонин на участке дороги из Полесска в Матросово. Работы выполнит компания «Речной порт Нефтеюганск» за 199,5 миллиона рублей.
В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.