От удара ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области погиб человек, ранены двое

В селе Вознесеновка Шебекинского округа Белгородской области вследствие целенаправленного удара дрона по служебному микроавтобусу погибла мирная жительница, еще два человека пострадали. Транспортное средство перевозило сотрудников предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Один из пострадавших получил открытую черепно-мозговую травму, проникающее ранение головы, осколочные ранения ноги и руки. Ему оказывают необходимую помощь в Шебекинской ЦРБ. Второго пострадавшего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями ноги бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода. Микроавтобус сгорел.

Сутками ранее при атаках ВСУ на Белгородскую область погибли двое, пятеро были ранены.