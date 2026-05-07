Красноярцам рассказали об особенностях начисления платы за отопление в мае

Красноярские энергетики напомнили, почему в мае нет перерасчета за отопление, если оно было не все дни.
Такой актуальный вопрос часто задают жители домов, где нет общедомового счетчика тепла.
«В этих домах плата за услугу начисляется по нормативу, который утверждают региональные власти. При таком расчете жители платят равными частями за все месяцы отопительного сезона — и в холодном январе, и в теплом мае. Это единые правила, установленные на федеральном уровне. Закон не предусматривает уменьшения платы в сентябре и мае, когда отопление включают не на все дни. Но зато и не увеличивает плату в самые морозные месяцы (например, когда было −40°С). А в домах, где стоит общедомовой счетчик, начисления идут только за то тепло, которое реально потратили. Там платят строго по показаниям прибора», — пояснили в СГК.
Специалисты также подготовили для жителей карточки с информацией о том, как рассчитывается плата за отопление в Красноярске, Канске и Назарове.
Подробности по конкретному дому можно узнать по номеру «горячей линии» 8−800−300−55−55.
Напомним, в Красноярске в этом году отопительный сезон официально завершился 6 мая — почти на неделю раньше, чем в прошлом. При этом он стал самым коротким за последние 17 лет — лишь 225 дней.
