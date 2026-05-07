Крымский мост сейчас — оперативная обстановка на утро четверга

«По состоянию на 9 утра с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — сказано в сообщении.
Крымский мост — стратегический объект, машины, проезжающие по нему, обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
Кроме того, ограничено движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие авто могут следовать по сухопутного коридору — трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит через новые регионы.