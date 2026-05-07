Baza: врачи заразили младенца ВИЧ и умолчали об этом на Камчатке

В Камчатской краевой детской больнице (ККДБ) врачи заразили младенца ВИЧ. Как оказалось, медперсонал использовал общий шприц для двух пациентов. О случившемся семья узнала спустя несколько лет случайно, когда болезнь уже серьёзно прогрессировала, пишет Baza.

Трагедия произошла в 2020 году. В отделении патологии новорождённых лежали два младенца: один с подтверждённым ВИЧ-статусом, другой — здоровый. Медики использовали один и тот же шприц для промывания венозных катетеров. В результате здоровый ребёнок оказался инфицирован. Однако в выписном эпикризе об этом не указали.

Более четырёх лет малыш не получал лечения. Диагноз случайно выявили только перед операцией. К декабрю 2024 года, когда терапия наконец началась, болезнь была уже на предпоследней стадии. У ребёнка выявили тяжёлые осложнения, поражение иммунной системы.

Роспотребнадзор проверил больницу и обнаружил патогенные бактерии на оборудовании и руках персонала, а также почти полное отсутствие антисептиков. Экспертиза подтвердила: использовался общий шприц. Возбуждено уголовное дело о халатности. Пострадавшая семья требует компенсации и возмещения затрат на лечение.

Читайте также: «В России изобрели шприцы, которые обезопасят пациентов».