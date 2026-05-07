В Караганде наградили лучших игроков Balalar Football League

Зимний сезон хоккея в Караганде: итоги и награждение
Сезон длился пять месяцев. За это время команды провели 785 матчей.
Церемонию закрытия разделили на два блока — для младших и старших возрастов.
Игрокам и командам вручили призы в различных номинациях, включая награды лучшим вратарям, защитникам, нападающим и MVP сезона.
Одним из гостей мероприятия стал бывший вратарь сборной Казахстана и карагандинского «Шахтёра» Игорь Шацкий, который наградил лучших голкиперов турнира.
Во второй части церемонии награды получили команды старших возрастных категорий. Лучшей формой сезона отметили команду «Алтай». Приз лучшему бомбардиру вручил нападающий «Шахтёра» Артём Литош.
На мероприятии также присутствовали Рифат Нурмугамбет, Максим Галкин и руководитель академии «Шахтёра» Сергей Якушин.
По словам организаторов, зимний сезон впервые прошёл в статусе официального первенства Карагандинской области.
Следующий этап лиги — летний сезон, старт которого запланирован на май.