В «Московском долголетии» завершился второй сезон «Школы бариста»

Второй сезон «Школы бариста» завершился в проекте «Московское долголетие». Такие инициативы отвечают задачам национального проекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы.
Занятия проходили в 11 флагманских центрах московского долголетия. Наставниками выступили эксперты Moscow Barista School. Участники знакомились с сортами кофе и степенями обжарки зерна, учились работать с кофемашиной и кофемолкой, осваивали основы правильного помола и экстракции напитка. Слушатели курса также изучали альтернативные способы заваривания — в турке, гейзерной кофеварке и воронке V60, а отдельный блок программы посвятили приготовлению матчи и какао.
Также были организованы практические занятия, в ходе которых слушатели трудились на специализированном оборудовании и отрабатывали навыки в условиях, максимально приближенных к настоящим заведениям. Лучших выпускников пригласили на стажировку в шести кофейнях. Там участники познакомились с работой заведений изнутри и понаблюдали за действиями профессиональных бариста. Под руководством наставников они узнали правила настройки оборудования, стандарты сервиса и требования к качеству напитков.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.