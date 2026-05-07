Нижегородцы оставили более 47 млн рублей чаевых в 2026 году

Средний размер чаевых составил 336 рублей, но, если рассматривать отдельные населенные пункты, самыми щедрыми оказались жители Арзамаса, где средний размер чаевых достигает 567 рублей.

С начала 2026 года жители Нижегородской области оставили в качестве чаевых безналичными способами свыше 47 миллионов рублей. Такие данные были представлены сотрудниками сервиса электронных чаевых «Нетмонет».

Значительная часть этой суммы, а именно более 15 миллионов рублей, приходится на столицу региона. В среднем, жители Нижегородской области оставляют около 336 рублей на чай. Однако, если рассматривать отдельные населенные пункты, то самыми щедрыми оказались жители Арзамаса, где средний размер чаевых достигает 567 рублей, в то время как в Нижнем Новгороде эта цифра составляет 302 рубля.

Для сравнения, за весь 2025 год общая сумма безналичных чаевых от посетителей заведений Нижегородской области превысила 192 миллиона рублей, при среднем размере чаевых в 315 рублей.

Напомним, что, по данным февраля, чаевые оставляет 70% нижегородцев. Жители города в среднем добавляют 6% к счету, а самыми щедрыми клиентами оказались посетители бань и фитнес-баров.

Ранее выснилось, что нижегородцы потратили 53 млрд рублей в кафе и ресторанах за 2025 год.