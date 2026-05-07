Архитектор раскритиковал перенос концепции «Зарядья» в центр Калининграда

"Все действия по линии градостроительного осмысления ведутся непрофессионально, — отметил Васютин. — Просто взяли, что-то нарисовали и повезли Путину. Потом показали, он одобрил и тому подобное. Но есть же вообще какие-то основополагающие вещи, которые говорят о том, как все должно быть, что собой должен представлять город Калининград, и как это должно всё развиваться. Есть позиция, которая закреплена в Генплане и в Правилах землепользования и застройки. Есть и фундаментальные исследования по центральной части города, были всевозможные воркшопы, симпозиумы, международные конкурсные процедуры, в которых везде фигурирует, что ядро Калининграда — это исторический центр. То есть это не какой-то новый какой-то центр, который, допустим, на острове формируется. Это исторический центр. Тогда давайте с этой историей как-то взаимодействовать.