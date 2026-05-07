HBO утвердила съемки второго сезона «Гарри Поттера»

Студия планирует в течение 10 лет адаптировать все книги о юном волшебнике в семи сезонах телесериала, указывает издание. Съемки второго сезона начнутся этой осенью. Его вторым шоуранером станет Джон Браун, он присоединится в этом качестве к Франческе Гардинер. Господин Браун ранее написал сценарий для первого сезона. «Стало ясно, что привлечение со-шоураннера — ключ к поддержанию нашего темпа», — отметила госпожа Гардинер.