Представители Тульской области посетили интенсив по организации турслетов

Участниками всероссийского образовательного интенсива для организаторов туристских слетов и специалистов детских лагерей стали представители Тульской области. Мероприятие прошло 2−3 мая на базе Центра знаний «Машук» в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве туризма региона.
Тульскую область представили сотрудники агентства развития туризма и методисты центра дополнительного образования детей. Участники изучили современные подходы к организации туристских мероприятий и разобрали, как интегрировать походную деятельность в детский отдых. Также они обсудили правовые и организационные аспекты и познакомились с практиками проекта «Больше, чем каникулы».
Отдельное внимание было уделено подготовке окружных туристских слетов «Больше, чем путешествие» в 2026 году. Слушатели проработали концепции, программы, логистику и форматы взаимодействия между регионами. Все полученные знания будут применены на окружном слете во Владимире.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.