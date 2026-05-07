В селе Акши открылся обновленный пожарный пункт

Объект открыт в рамках ведомственной программы «Ауыл құтқарушылары» и направлен на усиление безопасности в отдалённых населённых пунктах, передаёт DKNews.kz.
Новый пункт будет обслуживать несколько сёл и зимовок.
Новый добровольный пожарный пост обслуживает сёла Акши и Актубек, а также более десяти зимовок.
В зоне его ответственности: 182 жилых дома, 678 жителей, отдалённые сельские территории района.
Открытие такого объекта позволяет сократить время реагирования на чрезвычайные ситуации и повысить уровень пожарной безопасности.
Созданы условия для круглосуточного дежурства.
Для работы добровольцев на посту предусмотрена необходимая инфраструктура. В здании оборудованы бытовые помещения, комнаты отдыха для личного состава и условия для круглосуточного дежурства.
Пост также оснащён техникой и средствами пожаротушения.
Пункт укомплектован техникой и средствами защиты.
Новый объект получил современное оснащение, включая пожарную автоцистерну, пожарно-техническое вооружение, средства связи и специальную защитную одежду.
По словам специалистов, это позволит добровольцам оперативно реагировать на возможные возгорания и эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Власти отмечают важность инициативы для сельских территорий.
В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям области Жамбыл Джабаев, исполняющий обязанности акима Аягозского района Айбек Нугумаров, а также жители села.
Открытие подобных пунктов рассматривается как важный шаг для повышения безопасности в сельской местности, где расстояния до профессиональных пожарных частей могут быть значительными.
Завершилось мероприятие посадкой деревьев.
После открытия нового пожарного поста участники мероприятия высадили деревья на его территории, символически отметив запуск объекта.