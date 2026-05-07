Деятельность белорусского издателя приостановлена на три месяца — вот причина

Мининформации приостановило деятельность белорусского издателя.

Источник: Комсомольская правда

Министерством информации на три месяца приостановлена деятельность культурно просветительского учреждения «Литературный свет». Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, Мининформации временно приостановило действие свидетельства издателя печатных изданий — «Литературный свет». Срок приостановки — три месяца. В ведомстве отметили, что деятельность издателя приостановлена из-за нарушения закона об издательской деятельности (№ 8-З от 29 декабря 2012 года).

— Причиной решения послужило нарушение абзаца пятого пункта 1 статьи 32 закона «Аб выдавецкай справе», — прокомментировали в Мининформации.

Напомним, данным абзацем закона предусматривается возможность приостановления деятельности издателя за выпуск печатных изданий без должным образом оформленной технической документации, которая бы позволяла определить вид и тираж выпускаемой продукции.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал работникам телевидения и радио о поведении в критических ситуациях. И мы писали, что ранее белорусский лидер обратился к прессе и назвал белорусов одной из самых читающих наций мира.

А вот ГАИ Минска тестирует систему «Скат» для контроля скорости самокатов.

Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше