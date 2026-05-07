Деятельность белорусского издателя приостановлена на три месяца — вот причина

Министерством информации на три месяца приостановлена деятельность культурно просветительского учреждения «Литературный свет». Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, Мининформации временно приостановило действие свидетельства издателя печатных изданий — «Литературный свет». Срок приостановки — три месяца. В ведомстве отметили, что деятельность издателя приостановлена из-за нарушения закона об издательской деятельности (№ 8-З от 29 декабря 2012 года).
— Причиной решения послужило нарушение абзаца пятого пункта 1 статьи 32 закона «Аб выдавецкай справе», — прокомментировали в Мининформации.
Напомним, данным абзацем закона предусматривается возможность приостановления деятельности издателя за выпуск печатных изданий без должным образом оформленной технической документации, которая бы позволяла определить вид и тираж выпускаемой продукции.
