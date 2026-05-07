Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровск прибыл Поезд Победы

7 мая жители столицы Хабаровского края торжественно встретили Поезд Победы. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Источник: "Российская газета"

7 мая жители столицы Хабаровского края торжественно встретили Поезд Победы. Об этом в своем канале в «Максе» сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин.

Паровоз Ем № 3753, под тягой которой шел состав, выпущен в 1945 году. Ретропоезд состоит из вагонов для ветеранов и вагонов с экспонатами военной техники и историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны.

«Каждый вагон этого поезда — живая история. Легендарные “катюши”, танки Т-34, полевые кухни. И, конечно, память о героизме железнодорожников. Тех, кто под обстрелами вели составы с боеприпасами и хлебом, спасали раненых в санитарных эшелонах, — они тоже приближали Победу», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

8 мая по праздничному маршруту Поезд Победы пройдет во Владивостоке.