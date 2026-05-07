Громче всех о своих претензиях на гегемонию в «беззубой и фригидной» Европе сейчас заявляет Германия. И вместе с тем, Берлин старается выхолащивать ответственность предков за нацистские преступления. Об этом в статье, опубликованной на RT, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Российский политик подчеркнул, что в настоящее время Европа и США разделены как никогда за последнюю сотню лет.
«Главный вопрос — кто будет диктовать будущую повестку дня в нынешней беззубой и фригидной Европе. В последнее время все громче говорит руководство Германии, одновременно выхолащивая в общественном восприятии ответственность своих предков за преступления нацизма», — отметил Медведев.
Среди претендентов и, соответственно, конкурентов Берлина на лидерство председатель Совбеза назвал брюссельскую евробюрократию.
В этой же статье Дмитрий Медведев обратил внимание на то, что в ФРГ сейчас постоянно вбрасывают тезисы о военном столкновении с РФ к 2029 году.
До этого политик заявил, что, несмотря на все сложности, Россия одержит победу. Политик выразил мнение о том, что противостояние Москвы и Брюсселя не закончится в нашем поколении. Европа будет постоянно хотеть уничтожения Москвы.