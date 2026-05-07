На Дону обсудили проекты государственно-частного партнерства для бизнеса

В Ростовской области реализуются проекты государственно-частного партнёрства, ориентированные на предпринимательские структуры. Особое внимание уделяется развитию фармацевтического сектора, включая возведение современных заводов по выпуску лекарственных средств.
Детали реализации обсудили на профильной встрече представители Региональной корпорации развития и Министерства экономического развития области. Первоочередной задачей, говорили участники мероприятия, остаётся выбор подходящего земельного участка. Эксперты общественной организации «Деловой России» отмечают, что в регионе имеются перспективные территории для размещения производств, в том числе с возможностью заключения офсетных контрактов.
Как пояснила начальник отдела инвестиционного развития Минэкономразвития Ростовской области Елена Зиминова, помимо действующей особой экономической зоны, в регионе применяется областной закон № 386-ЗС от 08.12.2025. Он определяет требования к социально значимым и крупным инвестиционным объектам для предоставления земли в аренду без аукциона.
Для привлечения инвесторов в области предусмотрены: льготы по налогу на имущество и прибыли организаций, инвестиционный налоговый вычет, инструменты специальных инвестиционных контрактов, выделение земельных наделов без торгов, механизм защиты и стимулирования капиталовложений. На данный момент в Ростовской области ещё не сложилась устоявшаяся практика оформления офсетных соглашений. В связи с этим важно взаимодействовать с профильными министерствами для уточнения целевого назначения будущих предприятий.
«Будет заключен офсетный контракт, есть потребность, которая рассчитывается в перспективу на 10−15 лет. Это станет тем флагманом, который позволит преодолевать существенные барьеры, возникающие по согласованиям земельного участка и так далее», — отметила участница обсуждения Татьяна Булгакова. Стоит напомнить, что ещё в декабре 2025 года Нина Данилова, возглавляющая подкомитет по фармацевтике «Деловой России», информировала о проработке планов по строительству фармзаводов в регионе. Создание новых производств поможет обеспечить медицинские организации и жителей области лекарственными препаратами из перечня дефицитных.