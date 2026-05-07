Первый электрический ПАЗ вышел на маршрут в Нижнем Новгороде

Электрический ПАЗ «e-Citymax 9» вышел сегодня на маршрут Э-11 в Нижнем Новгороде. Он начал возить пассажиров по маршруту: станция метро «Пролетарская» — улица Плотникова в Автозаводском районе, сообщается в канале «Стратегия развития Нижегородской области» в мессенджере МАХ.