Первый электрический ПАЗ вышел на маршрут в Нижнем Новгороде

Электрический ПАЗ «e-Citymax 9» вышел сегодня на маршрут Э-11 в Нижнем Новгороде. Он начал возить пассажиров по маршруту: станция метро «Пролетарская» — улица Плотникова в Автозаводском районе, сообщается в канале «Стратегия развития Нижегородской области» в мессенджере МАХ.
«Электробус оборудован специальной накопительной площадкой для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. Новая техника будет работать на маршруте Э-11 в рамках тестовой эксплуатации», — уточняется в публикации.
Напомним, данный электробус производится объединением «Павловский автобус». Его общая вместимость составляет 77 пассажиров, количество сидячих мест — 25. Расписание данного маршрута синхронизировано с режимом работы Горьковского автозавода.
Ранее сообщалось, что расписание нижегородских автобусов № 57 и 69 изменится с 12 мая.