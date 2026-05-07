«Катюша» звучала сегодня во дворе высоток на северо‑западе Челябинска

В преддверии Дня Победы в Челябинской области представители власти совместно с творческими коллективами проводят камерные концерты во дворах ветеранов. Губернатор Алексей Текслер поручил не оставлять без внимания тех, кто не может прийти на торжества в силу возраста. Песни военных лет уже звучат под окнами ветеранов и тружеников тыла в разных районах города.