Как Хабаровск готовят к 9 Мая 2026: муралы, плакаты и флаги украсили центр города

Хабаровск с каждым днем все заметнее преображается к Дню Победы 2026. На фасадах зданий на «красной линии» появляются новые патриотические муралы. Городские дороги обновляют разметку — она становится ярче и лучше видна. Почти на каждом перекрестке развеваются флаги, на зданиях — плакаты с поздравлениями: «С Днем Победы!» и цифры «1945» и «9 МАЯ». Десятки праздничных баннеров разместили на центральных улицах. Сегодня хабаровчане встретили на железнодорожном вокзале праздничный эшелон. Он прибыл в честь 81-й годовщины Великой Победы. На перроне собралось много жителей и гостей столицы края. Все хотели посмотреть на военную технику и побывать на экспозициях, посвященных 9 Мая. Завтра праздник продолжится концертами. Площадь Ленина тоже преобразилась. Здесь уже готовятся к масштабному параду Победы — с флагами, громким «Ура!» и чеканным шагом военных.

