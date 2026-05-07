МВД России рассказало о популярных среди аферистов схемах с билетами на концерты

Мошенники используют несколько схем обмана, предполагающих предложение приобрести билеты, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Как уточнили в ведомстве, аферисты предлагают вместе посетить популярное шоу или концерт и присылают ссылку, ведущую на фишинговую страницу, которая повторяет дизайн известного билетного сервиса.

Часто мошенники предлагают посетить вместе стендап.

Получив посредством сайта доступ к платежной информации, мошенники списывают с карты сумму, многократно превышающую заявленную стоимость билета, после чего прекращают переписку. Также они могут получить доступ к учетной записи в мессенджере, предложив авторизоваться через аккаунт. Также схема может быть первой частью многокомпонентной атаки.

