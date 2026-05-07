В Хабаровске на лето изменят маршрут автобуса № 19

С 20 мая по 15 сентября в Хабаровске временно изменится схема движения автобуса № 19, — сообщает пресс-служба администрации города.
Причина — строительство газопровода в рамках проекта от ГРС-2 Горького до ТЭЦ-4. На участке улицы Аэродромной от дома № 90 до дома № 1 полностью прекратится движение транспорта.
Из-за этого автобусный маршрут скорректируют в обоих направлениях. В сторону конечной остановки «Завод “Стройсмесь”» автобус после Локомотивного депо будет уходить через проспект 60-летия Октября, затем на улицу Машинистов, Промывочную, Автономную и Целинную. По пути появятся новые временные остановки, в том числе на Автономной и у «Металлсервиса».
Обратный маршрут также изменится: автобус будет следовать через Целинную, Автономную, Промывочную и Машинистов, после чего возвращаться на проспект 60-летия Октября и далее по обычной схеме.
Из маршрута исключат несколько остановок, включая «Школу ДОСААФ», «Виадук», «Рынок Хабаровск-2», а также ряд остановок на улице Аэродромной — «Парк железнодорожников», «улица Огородная» и «улица Аэродромная». Посадка и высадка пассажиров там временно осуществляться не будет.
Уточнить информацию о движении автобуса можно у диспетчера МБУ «ХМНИЦ» по телефону 45−00−56.