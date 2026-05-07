В Ярославле состоялся региональный медиафорум «ЛайкМедиа»

Региональный медиафорум «ЛайкМедиа» прошел с 18 по 20 апреля в Ярославле по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили во Дворце молодежи Ярославской области.
Участники встретились с экспертами медиасферы, имеющими опыт реализации крупных региональных, всероссийских и международных проектов. Форум также включал интерактивные форматы, творческие мастерские и площадки для обмена опытом. Кроме того, слушатели познакомились с брендом «Яро. Славно. Молодежно» и различными отраслевыми проектами, а также предложили свои идеи по их продвижению.
«“ЛайкМедиа” объединяет школьников, студентов и выпускников, которые работают с информацией, фотографируют, снимают видео, занимаются дизайном и другими направлениями. Именно через такие площадки формируются и профессиональное сообщество, и зрелая гражданская позиция. Мы последовательно поддерживаем молодежные инициативы в регионе и создаем условия для их реализации», — подчеркнул губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.