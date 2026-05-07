Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Храброво вновь скорректировали расписание из-за ограничений в Ленобласти

Вовремя не могут вылететь и приземлиться 28 бортов — по 14 в каждом направлении.

Источник: Клопс.ru

В Храброво снова сбилось расписание рейсов на вылет и прибытие из-за временных ограничений в небе над Ленинградской областью. Об этом аэропорт сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 7 мая.

Согласно актуальным данным онлайн-табло, 11 бортов не могут вовремя вылететь, ещё 11 — приземлиться. Ещё по три рейса в каждом направлении отменены. Жителей и гостей Калининградской области просят заранее проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. В пресс-службе Храброво также напомнили, что при задержках пассажирам предоставляются услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Статус рейса рекомендуют отслеживать на онлайн-табло воздушной гавани, по объявлениям в терминале, а также уточнять у авиакомпаний — по телефонам горячих линий и через личные кабинеты на официальных сайтах. Дополнительную информацию можно получить в кол-центре Храброво по номеру +7 (4012) 550−550.

В выходные из-за ограничений в Ленинградской области Храброво также работал со сбоями. В субботу задерживались около 40 рейсов, в воскресенье — 17.