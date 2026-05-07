В Хабаровском районе начали ремонт 6,6 км Матвеевского шоссе

Основание дороги укрепят методом холодного ресайклинга. Специалисты срежут старое покрытие, измельчат его при помощи спецтехники, а затем добавят в смесь вяжущие компоненты — битумную эмульсию, цемент или воду. Готовый материал равномерно уложат по поверхности дорожного основания. Такая технология позволяет покрытию дольше служить без ремонта. Общий объём финансирования — более 235 миллионов рублей, из которых свыше 228 миллионов — средства федерального бюджета, а более 7 миллионов рублей выделило правительство Хабаровского края. Министерство транспорта и дорожного хозяйства края держит ход работ на постоянном контроле.