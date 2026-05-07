В Хабаровском районе начали ремонт 6,6 км Матвеевского шоссе

По поручению губернатора Дмитрия Демешина правительство Хабаровского края приступило к масштабному обновлению Матвеевского шоссе. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работы ведутся по президентскому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Подрядная организация уже вышла на участок с 23-го по 30-й километр, общая протяжённость которого составляет 6,6 километра. Сейчас дорожники расчищают полосу отвода: срезают кустарники и мелколесье, валят аварийные деревья, вывозят древесину и устанавливают дорожные знаки. После завершения подготовительного этапа подрядчик займётся демонтажем старого покрытия, усилением основания трассы и укладкой нового асфальтобетона.
Основание дороги укрепят методом холодного ресайклинга. Специалисты срежут старое покрытие, измельчат его при помощи спецтехники, а затем добавят в смесь вяжущие компоненты — битумную эмульсию, цемент или воду. Готовый материал равномерно уложат по поверхности дорожного основания. Такая технология позволяет покрытию дольше служить без ремонта. Общий объём финансирования — более 235 миллионов рублей, из которых свыше 228 миллионов — средства федерального бюджета, а более 7 миллионов рублей выделило правительство Хабаровского края. Министерство транспорта и дорожного хозяйства края держит ход работ на постоянном контроле.
«Ремонт Матвеевского шоссе — это действительно важно. Теперь не придётся трястись на каждой кочке. Обновление улучшит жизни тысяч людей. Спасибо большое Президенту за инициативу разработать нацпроект и за результат, который мы увидим по этой программе!» — поделился житель села Смирновка Алексей. В прошлом году правительство края уже отремонтировало соседний участок — с 19-го по 23-й километр.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru