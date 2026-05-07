На границе России и Казахстана нет очередей — Федеральная таможенная служба РФ

АСТАНА, 7 мая — Sputnik. Очереди на границе России и Казахстана отсутствуют, заявили в Федеральной таможенной службе.
Транспортные средства пересекают границу в обычном режиме, сообщили руководителю ФТС Валерию Пикалёву во время его визита на Самарскую таможню.
Пункт «Маштаково», который проверил Пикалёв, граничит с пунктом «Сырым» в Западно-Казахстанской области.
Также он проверил работу мобильных групп, осуществляющих выборочный контроль транспортных средств вблизи пункта пропуска Маштаково. Главная цель — проверить, как исполняется указ президента РФ Владимира Путина.
Документ от 20 апреля 2026 года вводит временный упрощенный порядок ввоза товаров в Россию из стран ЕАЭС. Срок действия указа — с 20 апреля по 31 мая 2026 года включительно.
«С начала года мобильными группами Самарской таможни проверено 49 тыс. тонн товаров, с нарушениями выявлено 406 транспортных средств», — сообщили в Федеральной таможенной службе РФ.