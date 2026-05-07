В Хабаровске пройдет забег «Беги ради детства» в поддержку семей

17 мая в 10:00 на набережной Амура в Хабаровске состоится четвёртый благотворительный забег «Беги ради детства», сообщает общественная организация «Чужих детей не бывает».
Это не спортивное соревнование в привычном смысле. Здесь не столько про секунды и места, сколько про участие — каждый регистрационный взнос идёт на помощь детям и семьям, оказавшимся в трудной ситуации.
Организация «Чужих детей не бывает» работает уже 13 лет. За это время она помогает семьям с детьми, которые рискуют остаться без поддержки, подросткам из детских домов, а также женщинам с детьми, оказавшимся без жилья и помощи. По данным организаторов, ежегодно поддержку получают около 100 семей, а более 40 детей удаётся сохранить в семье или найти для них новый дом.
Принять участие в забеге могут все желающие — от профессиональных спортсменов до семей с детьми. Участникам предлагают выбрать дистанцию и заранее зарегистрироваться на сайте. Регистрация открыта до 15 мая, 23:59.
На старте участников ждёт привычная для таких мероприятий атмосфера: поддержка болельщиков, медали победителям, дипломы участникам и сам маршрут по набережной, который для многих становится не про спорт, а про смысл.
Организаторы подчёркивают: важен не только сам забег, но и участие в нём. Каждый шаг здесь превращается в реальную помощь детям, которым она нужна прямо сейчас.