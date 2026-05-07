В Хабаровске пройдет забег «Беги ради детства» в поддержку семей

Организация «Чужих детей не бывает» работает уже 13 лет. За это время она помогает семьям с детьми, которые рискуют остаться без поддержки, подросткам из детских домов, а также женщинам с детьми, оказавшимся без жилья и помощи. По данным организаторов, ежегодно поддержку получают около 100 семей, а более 40 детей удаётся сохранить в семье или найти для них новый дом.