Москвичам предсказали холодный фронт после близкого к рекордам тепла

Аномально теплая погода установится в Москве в четверг, 7 мая, воздух прогреется до плюс 25−28 градусов, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Температура воздуха — плюс 25−28 градусов. Для мая это аномально тепло, на 10 градусов выше климатической нормы и близко к рекорду дня, который держится с 1967 года, когда 7 мая было плюс 29,2 градуса», — рассказал синоптик, отметив, что 7 мая на юге Подмосковья столбики термометров могут впервые достичь отметки плюс 30 градусов.
Как уточнил Евгений Тишковец, в пятницу, 8 мая, в регион придет холодный фронт с ливнями и грозами, температура опустится до плюс 13−18 градусов. В выходные будет прохладно и ненастно.
Согласно прогнозу «Яндекс Погода», на следующей неделе погода вернется в климатическую норму — днем ожидается около плюс 19−20 градусов. В первой половине недели вероятны преимущественно небольшие, местами умеренные дожди, а к выходным установится в основном сухая и облачная погода. Атмосферное давление будет колебаться в диапазоне 740−755 мм рт. ст.
Ранее на просьбу прокомментировать резкие смены температуры в Москве главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заметила, что весна бывает разной.
Она пояснила, что погодные условия определяются синоптическими процессами: при северных и северо-восточных потоках сохраняется холод, а когда воздушные массы приходят с запада, температура возвращается к климатической норме. «Нельзя сказать, что у нас не бывает весны. Нет, у нас просто такая весна», — добавила Позднякова.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».