В Прикамье зафиксировано почти 800 обращений из-за укусов клещей

Чаще всего люди сталкивались с клещами рядом с домом.

Источник: Комсомольская правда

По данным на 6 мая 2026 года, в Пермском крае продолжает расти число обращений к врачам после укусов клещей. С начала сезона в медучреждения уже обратились 789 человек, среди них 174 ребёнка.

Больше всего случаев зарегистрировано в Пермском районе — 106 обращений. Далее следует Пермь с 100 случаями, а также Кунгурский район, где зафиксировано 58 обращений.

Чаще всего люди сталкивались с клещами рядом с домом — 41% случаев. Ещё около 30% нападений произошло на дачных участках, и почти 29% — в лесу.

Лабораторные исследования показали, что часть клещей является переносчиками опасных инфекций. Так, 33% насекомых были заражены боррелиозом, 1,7% — моноцитарным эрлихиозом, 0,9% — анаплазмозом, а 0,4% — вирусом клещевого энцефалита.