Популярный певец трагически погиб: это случилась после его успешного концерта

В Бразилии известный певец Zau O Passaro погиб в ДТП после концерта.

В Бразилии трагически оборвалась жизнь популярного исполнителя, известного под псевдонимом Zau O Passaro. Артист разбился на машине по дороге домой сразу после своего выступления. Об этом сообщает издание Need To Know.

По информации источника, настоящее имя погибшего — Изак Бруно Кони Силва, ему было 27 лет. Трагедия произошла 3 мая после большого концерта в городе Баррейрас, расположенном в штате Баия. Выступление собрало полный зал, многие поклонники даже не смогли попасть внутрь.

Ночью певец отправился домой в город Лауру-ди-Фрейтас на внедорожнике вместе с тремя своими коллегами. Его автомобиль на большой скорости врезался в грузовик на трассе. Удар был такой силы, что спасателям пришлось разрезать искореженную машину, чтобы добраться до людей.

Медики оказали Силве первую помощь прямо на месте, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. У артиста остались жена и две маленькие дочери. Другие пассажиры, которые ехали с ним, сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Zau O Passaro был ярким представителем стиля пагоде, который в народе часто называют «дворовой самбой». Его песни отличались атмосферой дружеской вечеринки и ироничными текстами с обилием сленга, в отличие от классической самбы, звучащей на карнавалах.

