7 мая в Ростовской области объявили и затем сняли ракетную опасность

7 мая в Ростовской области объявили, а затем отменили ракетную опасность. Оповещения поступили в приложении МЧС.
Угроза сохранялась с 5:10 до 5:48 утра. Напомним, при ракетной опасности жителям Дона рекомендуют спускаться в укрытия, подвалы или подземные паркинги.
Добавим, в ночь на 7 мая Ростовская область подверглась массированной беспилотной атаке. По информации губернатора Юрия Слюсаря, в течение ночи уничтожили более 30-ти БПЛА в 12-ти районах Дона.
Летательные аппараты сбили в Миллеровском, Тарасовском, Каменском, Белокалитвинском, Милютинском, Чертковском, Обливском, Верхнедонском, Шолоховском, Азовском, Неклиновском и Аксайском районах.
