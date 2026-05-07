Минцифры: 7 и 8 мая в Москве не будет ограничений работы мобильного интернета

Ранее Life.ru рассказывал, что с 5 по 9 мая в столице и Подмосковье могут временно ограничить мобильный интернет и СМС — это связано с подготовкой к празднованиям и проведением массовых мероприятий. В этот период вероятны кратковременные сбои в работе беспроводной передачи данных и в отправке текстовых сообщений.