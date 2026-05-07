В Рязанской области запустили курсы для малого и среднего бизнеса

Образовательную программу повышения квалификации для специалистов малого и среднего бизнеса запустили в Рязанской области по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном агентстве развития бизнеса.
В первом модуле участники разберут современные требования к бухгалтерскому учету — от формирования учетной политики до работы с первичной документацией и применения упрощенных систем. Второй модуль посвящен бухгалтерской отчетности. Слушатели познакомятся с актуальными федеральными стандартами и на практических примерах рассмотрят подготовку отчетности для малого бизнеса.
Третий модуль охватывает налоги и налоговый учет. Участникам расскажут об основных изменениях, включая НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы и специальные налоговые режимы. Кроме того, программа включает самостоятельную работу с материалами, чтобы закрепить знания на практике. По итогам обучения участники пройдут тестирование и получат удостоверение повышения квалификации.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.