В Перми из-за антисанитарии на три месяца закрыли кафе

Свердловский суд Перми приостановил работу кафе «Кулинария», расположенного на ул. Куйбышева, стр. 147/1. Об этом сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

Ранее специалисты ведомства выявили в заведении грубые нарушения санитарных требований: неисправные сети водоснабжения и канализации, несоблюдение поточности технологических процессов, изготовление кулинарных блюд и напитков без технологических документов. В помещении нет туалетов для персонала и посетителей.

Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности «Кулинарии». Свердловский суд Перми приостановил деятельность заведения на максимально возможный срок — 90 суток.