В Лесосибирске модернизировали системы отопления более чем в 20 домах

Более 20 частных домов Лесосибирска оборудовали современными автоматическими котлами, взамен прежних систем отопления. Такие котлы подают топливо порционно, и оно полностью сгорает при высокой температуре. Всего в планах на 2026 год модернизировать системы отопления в 291 доме. А к 2028 году планируется перевести на автоматическое теплоснабжение более тысячи домов. Жители подали уже более 700 заявок, приём продолжается. В Лесосибирске популярно древесное топливо. Специально для таких территорий красноярские производители создали котлы в рамках программы «Чистый воздух». Оборудование работает и на угле, и на пеллетах. Программа позволит сократить выбросы в городе вдвое, — подчеркнула первый заместитель министра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк. С заявкой на участие в программе лесосибирцы могут обратиться в администрацию города. Добавим, в 2026 году в Лесосибирске, Красноярске, Ачинске и Минусинске в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» планируют обновить системы отопления порядка в 1800 частных домах.