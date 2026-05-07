При пожаре в частном доме в Ростове погибли два человека

При пожаре в частном доме в Ростове-на-Дону погибли два человека. ЧП произошло в доме № 33 на улице 12 декабря. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
Площадь пожара составила 100 кв.м. Во время тушения в доме нашли тела 87-летней женщины и 58-летнего мужчины.
На месте работали 15 пожарных и пять единиц спецтехники.
Причины возгорания устанавливаются.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше