В нижегородских лесах установился 3‑й класс пожароопасности

Погодные условия способствуют быстрому распространению огня.

Источник: Нижегородская правда

На территории 50 муниципальных образований Нижегородской области установился 3-й класс пожароопасности в лесах. Об этом сообщили в региональном Минлесхозе.

Установление третьего класса пожароопасности означает, что погодные условия способствуют быстрому распространению огня, и любой непотушенный костёр или брошенный окурок могут спровоцировать серьёзный пожар.

Среди территорий, где установился 3-й класс пожароопасности: Арзамасский, Выксунский, Дзержинский, Кулебакский, Саровский, Нижегородский городские округа, а также Ардатовский, Балахнинский, Богородский, Вознесенский муниципальные округа и ряд других.

В Минсельхозе напомнили, что соблюдение пожарной безопасности поможет сократить количество лесных пожаров, возникших по вине человека. Специалисты патрулируют леса в зависимости от погоды.

Нижегородцев, которые стали свидетелями возгораний, просят сообщить на прямую линию лесной охраны: 8 (800)100−94−00 и в региональную диспетчерскую службу: 8 (831)430−01−23.