В «Гознаке» рассказали, откажутся ли от наличных

«Гознак» не планирует отказ от наличных денег и переориентирование на криптовалюты и цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом Радио РБК рассказал генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.
«Мы в виртуальную плоскость точно не перейдем полностью», — заявил он и добавил, что заказчики и пользователи желают, чтобы наличные банкноты и паспорта оставались в реальном виде.
Трачук также допустил, что в будущем цифровой рубль составит конкуренцию наличным, но подчеркнул, что не знает, когда это может произойти.
В июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении цифрового рубля с 1 сентября 2026 года. С этой даты крупнейшие банки и торговые точки должны предоставить гражданам возможность оплаты цифровым рублем.
Как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, массовое внедрение цифровой валюты с 1 сентября не затронет граждан. Процедура коснется банков и торгово-сервисных предприятий.
«К сентябрю, как и предусмотрено законом, крупнейшие банки будут готовы предоставлять сервис цифрового рубля всем своим клиентам, которые пожелают им воспользоваться. Но здесь подчеркну, что обязательным цифровой рубль будет для банков и торгово-сервисных предприятий, которые должны принимать оплату в цифровом рубле, то есть для инфраструктуры, но не для граждан», — поясняла она.
