Ретейлеры предпочли импортные овощи: агрария просят ГД вмешаться в ситуацию

Крупные торговые сети сократили закупки российских овощей, отдав предпочтение импортной продукции. На складах отечественных производителей при этом остаются значительные объемы нереализованного урожая. Об этом пишут «Известия».
По данным аграриев из Новгородской и Владимирской областей, с марта-апреля 2026 года ретейлеры начали активно переходить на поставки свежих овощей из Египта, Азербайджана и других стран. В результате российские хозяйства столкнулись с резким снижением спроса на свою продукцию.
Представители отрасли двух регионов направили обращение первому заместителю председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам, главе АККОР Владимиру Плотникову с просьбой вмешаться в ситуацию и разобраться с сокращением закупок отечественных овощей.
Как заявили в обращении, отсутствие возможности реализовать урожай, а также недостаточная господдержка приводят сельхозпроизводителей к росту долговой нагрузки и риску банкротств. По их словам, это может негативно сказаться на продовольственной безопасности страны.
В обращении также отмечается, что уже в мае часть производителей будет вынуждена утилизировать значительные объемы картофеля. Аграрии предупреждают, что убытки могут привести к сокращению посевных площадей в будущем сезоне.
Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, почему цены на огурцы пошли вниз.