Стало известно, когда начнутся съемки второго сезона сериала про Гарри Поттера

Съемки второго сезона сериала про Гарри Поттера стартуют осенью 2026 года: до премьеры первого. Об этом сообщает Variety.
По данным источника, компания HBO запускает ускоренное производство «Тайной комнаты». К шоураннеру первого сезона Франческе Гардинер присоединится Джон Браун, работавший над первой частью оригинальной франшизы.
— Поскольку мы уже наметили планы по совмещению графиков производства, чтобы закончить первый сезон к Рождеству и вернуться к работе над вторым сезоном этой осенью, стало ясно, что привлечение второго шоураннера — это ключ к сохранению набранного темпа, — сообщил Браун.
Решение о производстве второго сезона соответствует стратегии телеканала экранизировать все семь книг Джоан Роулинг о юном волшебнике в формате семисезонного сериала, рассчитанного примерно на десять лет, уточняет издание.
Премьера сериала состоится 25 декабря 2026 года.
Тем временем первый трейлер нового сериала во вселенной Гарри Поттера стал самым просматриваемым в истории HBO. Он собрал более 277 миллионов просмотров всего за двое суток.