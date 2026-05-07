Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске продали нефтебазу беглого бизнесмена Романа Гольдмана

В Красноярске имущественный комплекс компании «Сибнефтьрезерв» продали за 50,2 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске земельный участок, терминал слива и налива нефтепродуктов обанкротившейся компании «Сибнефтьрезерв», ранее входившей в агрохолдинг Goldman Group скандального бизнесмена и экс-депутата Романа Гольдмана, продали за 50,2 миллиона рублей (при начальной цене в 96,3 миллиона). Результаты торгов опубликовали в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Новым владельцем активов стала компания «Краспромнефть». В лот вошел земельный участок на улице Технологической.

На площади 12,2 тысячи квадратных метров находятся электроцех, сливной узел и система электроснабжения. Также победителю торгов досталась мебель и оргтехника.

Напомним, Роман Гольдман фигурирует в уголовном деле о хищении денег пайщиков сельскохозяйственного кооператива «Агро Вклад».

Кроме того, в феврале 2024 года на бизнесмена завели второе дело — его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он обманом заключил договор займа с генеральным директором компании «Управление агроактивами» и получил 327 миллионов рублей. Эти деньги Гольдман планировал потратить на погашение долгов перед кредиторами.

Сейчас предприниматель находится за пределами Российской Федерации. В конце 2024 года стало известно, что его заметили в Мексике.

Узнать больше по теме
Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше