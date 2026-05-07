Площадка для прогулок в Архиерейском квартале не попадает на зону кладбища

Руководитель издательского отдела Пермской епархии Ольга Троицкая изучила проект современного Архиерейского квартала с исторической точки зрения.

«Парковая зона с мавританской беседкой и местами отдыха будет расположена на месте бывшего Яблоневого сада, где никогда не было захоронений Архиерейского кладбища. Парковки для машин также не попадают в историческую зону Архиерейского кладбища», — резюмировала Ольга Троицкая.

По её словам, до революции большую часть Архиерейского квартала занимал Яблоневый сад. И сейчас на территории Архиерейского кладбища сохранится зелёное пространство, рядом появится часовня для молитвы, у её основания будут написаны имена всех известных погребенных на Архиерейском кладбище людей.

«Это уважительный и бережный подход к памяти», — считает руководитель издательского отдела Пермской епархии.

Напомним, на Архиерейском кладбище захоронено более 500 известных пермяков. В советское время на этой территории располагался зоопарк. В прошлом году он переехал на новую площадку, на месте бывшего зоопарка появится Яблоневый сад.