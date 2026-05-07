Жир на животе связан с потерей памяти и объема мозга, выяснили ученые

Брюшной жир ускоряет старение мозга и ведет к потере памяти. К такому выводу пришли исследователи Университета имени Давида Бен-Гуриона в Негеве.
Ученые наблюдали более 500 человек. С помощью МРТ они отслеживали изменения структуры мозга и жировых отложений на животе в течение 5−16 лет. Выяснилось: у людей с меньшим количеством висцерального жира мозг старел медленнее. У них лучше сохранялись серое вещество и гиппокамп — зона, отвечающая за память.
При этом важен не общий вес, а именно внутренний жир. Даже небольшое снижение веса замедляло старение мозга. Избыток жира на животе, наоборот, ускорял потерю мозгового объема и ухудшал мышление.
Ученые объясняют это нарушениями обмена глюкозы. Висцеральный жир вызывает инсулинорезистентность и скачки сахара в крови. Это ухудшает питание мозга и ускоряет гибель нервных клеток.
Контроль абдоминального жира может помочь сохранить память и мышление в пожилом возрасте. Исследователи отмечают: такие стратегии требуют дальнейшего изучения, но уже сейчас выглядят перспективно для поддержания здоровья мозга, — пишет «Газета.ru».
