Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Красноярскому краю подтвердили высокий кредитный рейтинг

Госдолг Красноярского края на 1 января 2026 г. составлял 67,5 млрд рублей.

Красноярскому краю подтвердили высокий кредитный рейтинг АА+(RU).

Это значит, что в ближайшие 12−18 месяцев рейтинг региона могут повысить и он станет более надежным заемщиком. Об этом сообщили в краевом минфине со ссылкой на агентство АКРА.

Эксперты считают финансовое положение края устойчивым. У региона невысокий долг, хорошие собственные доходы и достаточно сильная экономика. По данным аналитиков, в 2025 году доходы и расходы бюджета выросли по сравнению с 2024 годом. Поступления от налога на прибыль снизились, но это почти компенсировал рост НДФЛ. Также выросли поступления по другим важным налогам, в том числе за пользование природными ресурсами. Большую часть доходов край получает сам, а не в виде помощи из федерального бюджета.

По прогнозу, в 2022—2026 годах налоговые и неналоговые доходы будут составлять около 92% всех доходов региона.

Вице-премьер региона Владимир Бахарь отметил, что решение агентства подтверждает финансовую устойчивость края. По его словам, сейчас важно развивать экономику и укреплять доходы бюджета.

«Решение агентства означает для нас подтверждение финансовой устойчивой региона и говорит о его платежеспособности. Вместе с тем в текущих условиях нам важно развивать экономику и укреплять доходную базу, чтобы сохранить сбалансированность бюджета и обеспечить ресурсами решение задач, поставленных руководством страны и края», — сказал Владимир Бахарь.

Госдолг Красноярского края на 1 января 2026 г. составлял 67,5 млрд рублей. При этом нагрузку на бюджет эксперты считают низкой. Коммерческие кредиты край полностью погасил, а основная часть долга приходится на бюджетные кредиты с долгим сроком возврата. В апреле Красноярскому краю также списали часть задолженности по бюджетным кредитам.