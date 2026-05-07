Красноярскому краю подтвердили высокий кредитный рейтинг

Эксперты считают финансовое положение края устойчивым. У региона невысокий долг, хорошие собственные доходы и достаточно сильная экономика. По данным аналитиков, в 2025 году доходы и расходы бюджета выросли по сравнению с 2024 годом. Поступления от налога на прибыль снизились, но это почти компенсировал рост НДФЛ. Также выросли поступления по другим важным налогам, в том числе за пользование природными ресурсами. Большую часть доходов край получает сам, а не в виде помощи из федерального бюджета.