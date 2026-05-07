Красноярскому краю подтвердили высокий кредитный рейтинг АА+(RU).
Это значит, что в ближайшие 12−18 месяцев рейтинг региона могут повысить и он станет более надежным заемщиком. Об этом сообщили в краевом минфине со ссылкой на агентство АКРА.
Эксперты считают финансовое положение края устойчивым. У региона невысокий долг, хорошие собственные доходы и достаточно сильная экономика. По данным аналитиков, в 2025 году доходы и расходы бюджета выросли по сравнению с 2024 годом. Поступления от налога на прибыль снизились, но это почти компенсировал рост НДФЛ. Также выросли поступления по другим важным налогам, в том числе за пользование природными ресурсами. Большую часть доходов край получает сам, а не в виде помощи из федерального бюджета.
По прогнозу, в 2022—2026 годах налоговые и неналоговые доходы будут составлять около 92% всех доходов региона.
Вице-премьер региона Владимир Бахарь отметил, что решение агентства подтверждает финансовую устойчивость края. По его словам, сейчас важно развивать экономику и укреплять доходы бюджета.
«Решение агентства означает для нас подтверждение финансовой устойчивой региона и говорит о его платежеспособности. Вместе с тем в текущих условиях нам важно развивать экономику и укреплять доходную базу, чтобы сохранить сбалансированность бюджета и обеспечить ресурсами решение задач, поставленных руководством страны и края», — сказал Владимир Бахарь.
Госдолг Красноярского края на 1 января 2026 г. составлял 67,5 млрд рублей. При этом нагрузку на бюджет эксперты считают низкой. Коммерческие кредиты край полностью погасил, а основная часть долга приходится на бюджетные кредиты с долгим сроком возврата. В апреле Красноярскому краю также списали часть задолженности по бюджетным кредитам.