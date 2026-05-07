Замглавы Ростова-на-Дону по социальным вопросам назначена Наталия Симаченко

Наталия Симаченко начала трудовую деятельность учителем физики, работала заместителем директора и директором гимназии. С 2012 по 2019 годы занимала руководящие должности в управлении образования и администрации Первомайского района, а с августа 2019 по май 2026 года была главой администрации Кировского района Ростова-на-Дону.