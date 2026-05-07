«Метеор» выйдет на маршрут Нижний Новгород — Городец во вторые майские праздники

«Метеор 120Р» выйдет на маршрут Нижний Новгород — Городец во вторые майские праздники, сообщается в официальном канале правительства Нижегородской области в мессенджере МАХ.
Напомним, что такое решение было принято с учетом уровня воды в Волге. Обычно на этом направлении работают суда на подводных крыльях «Валдай 45Р».
«Рейсы состоятся 9, 10, 11 и 14 мая. Навигация судов на подводных крыльях в Нижнем Новгороде стартовала в начале мая», — напомнили нижегородцам.
Ранее мы сообщали, что первый электрический ПАЗ вышел на маршрут в Нижнем Новгороде.